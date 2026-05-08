【モデルプレス＝2026/05/08】ファミリーマートでは、「博多一風堂監修冷し赤丸とんこつまぜそば」や「香川一福監修冷し明太クリームうどん」など、有名店が監修する「冷し麺」を、5月12日から順次、全国のファミリーマート約16,400店にて発売。さらに、冷し中華、そば、うどんなど、夏の定番の冷し麺も美味しくリニューアルし、順次発売する。【写真】ファミマ、有名店監修の「冷し麺」ラインナップ◆有名店監修まぜ麺登場自