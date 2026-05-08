ファミマ、博多一風堂・香川一福・すず鬼・麺屋こころ監修「まぜ麺」登場 夏定番の冷し麺もリニューアル
【モデルプレス＝2026/05/08】ファミリーマートでは、「博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば」や「香川一福監修 冷し明太クリームうどん」など、有名店が監修する「冷し麺」を、5月12日から順次、全国のファミリーマート約16,400店にて発売。さらに、冷し中華、そば、うどんなど、夏の定番の冷し麺も美味しくリニューアルし、順次発売する。
【写真】ファミマ、有名店監修の「冷し麺」ラインナップ
自分好みにカスタマイズできる楽しさや、テイクアウトでも伸びにくい利便性から、今や新たな麺の定番として定着した「まぜ麺」。ファミリーマートでは本格的な暑さに向けた「冷し麺」として、趣向を凝らした有名店監修の4商品を展開。5月12日から発売する第1弾では、世界中にラーメン文化の魅力を発信する博多とんこつラーメンを代表する名店「博多一風堂」監修の「冷し赤丸とんこつまぜそば」と、ミシュラン・ビブグルマンに3年連続で選出された人気店「香川一福」監修の「冷し明太クリームうどん」を発売する。
5月19日から発売する第2弾では、ニンニクの香りと醤油のキレが合わさった中毒系ラーメンで人気の「すず鬼」監修の「冷しスタ満まぜそば」と、ピリ辛の台湾ミンチとニラ、ニンニクを使用した食べ応えのある台湾まぜそばが人気を博する「麺屋こころ」監修の「冷し台湾風まぜうどん」を発売。この夏だけの趣向を凝らした一杯を楽しむことができる。
さらに、夏の定番の冷し麺では、麺、具材、つゆとそれぞれのバランスの黄金比を追求し、おいしくリニューアル。「冷し中華」は、茹でたての麺のような食感を目指し、北海道産強力粉、北海道産中力粉の配合等を調整し、弾力感とつるみのある麺に。タレはより厚みのある味わいに仕立てた。「冷したぬきうどん」／「冷しぶっかけうどん」／「三種具材の冷しうどん」は、小麦粉の配合を見直し粘りとつるみをアップ。つゆは、旨みを強化するため根昆布を使用、また地域ごとにだしの原料を見直した。「冷しとろろそば」は、そば粉を改良し弾力とつるみを向上させた麺にしたほか、そばつゆの製法を見直したことで、より深い味わいにリニューアルしている。（modelpress編集部）
【商品名】博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】「博多一風堂」監修。コクと旨みをきかせた豚骨スープを使用した、赤味噌が味の決め手のとんこつまぜそば。チャーシュー、赤味噌、きくらげ、青ねぎ、もやしラー油和え、高菜がトッピングされている。
【商品名】香川一福監修 冷し明太クリームうどん
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】「香川一福」監修。旨みとコクがある明太クリームとモチっと食感のうどんを組み合わせた。相性のよい海苔を使用し、明太クリームと麺の一体感も味わえる。
【商品名】すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば
【発売日】2026年5月19日
【発売地域】全国
【内容】「すず鬼」監修。醤油のキレ味をきかせたスープに、ニンニクのトッピングで食べ応えしっかりのまぜそば。ブラックペッパーも効かせた、満足の一杯となっている。
【商品名】麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん
【発売日】2026年5月19日【発売地域】全国
【内容】「麺屋こころ」監修。醤油ベースのスープにニンニクと魚粉が効いてやみつきになる一杯。具材には肉そぼろ、きゅうり、青ねぎ、ニンニク、ニラもやしが使用されている。
【商品名】冷し中華
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】小麦の風味と口あたりの良さが特長の中華麺に、醤油や酢の味のバランスにこだわったごま油の風味豊かなスープを合わせた。チャーシュー・きゅうり・錦糸卵・紅しょうがなど彩りの良い具材をのせた、定番の冷し中華となっている。
【商品名】冷したぬきうどん／冷しぶっかけうどん／三種具材の冷しうどん
【発売日】2026年5月19日
【発売地域】全国
【内容】だしのきいたつゆに、粘りとつるみのあるうどんを合わせた。揚げ玉・大根おろし・わかめ・きゅうりをのせた定番の冷しうどんとなっている。
【商品名】冷しとろろそば
【発売日】2026年5月26日
【発売地域】全国
【内容】歯切れよく風味も良いそばに、だしのきいたつゆを合わせた。大和芋を配合したとろろ芋、ねぎのほか、小袋のわさび、刻みのりが添付されている。
【Not Sponsored 記事】
【写真】ファミマ、有名店監修の「冷し麺」ラインナップ
◆有名店監修まぜ麺登場
自分好みにカスタマイズできる楽しさや、テイクアウトでも伸びにくい利便性から、今や新たな麺の定番として定着した「まぜ麺」。ファミリーマートでは本格的な暑さに向けた「冷し麺」として、趣向を凝らした有名店監修の4商品を展開。5月12日から発売する第1弾では、世界中にラーメン文化の魅力を発信する博多とんこつラーメンを代表する名店「博多一風堂」監修の「冷し赤丸とんこつまぜそば」と、ミシュラン・ビブグルマンに3年連続で選出された人気店「香川一福」監修の「冷し明太クリームうどん」を発売する。
◆定番の冷し麺もリニューアル
さらに、夏の定番の冷し麺では、麺、具材、つゆとそれぞれのバランスの黄金比を追求し、おいしくリニューアル。「冷し中華」は、茹でたての麺のような食感を目指し、北海道産強力粉、北海道産中力粉の配合等を調整し、弾力感とつるみのある麺に。タレはより厚みのある味わいに仕立てた。「冷したぬきうどん」／「冷しぶっかけうどん」／「三種具材の冷しうどん」は、小麦粉の配合を見直し粘りとつるみをアップ。つゆは、旨みを強化するため根昆布を使用、また地域ごとにだしの原料を見直した。「冷しとろろそば」は、そば粉を改良し弾力とつるみを向上させた麺にしたほか、そばつゆの製法を見直したことで、より深い味わいにリニューアルしている。（modelpress編集部）
◆博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば
【商品名】博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】「博多一風堂」監修。コクと旨みをきかせた豚骨スープを使用した、赤味噌が味の決め手のとんこつまぜそば。チャーシュー、赤味噌、きくらげ、青ねぎ、もやしラー油和え、高菜がトッピングされている。
◆香川一福監修 冷し明太クリームうどん
【商品名】香川一福監修 冷し明太クリームうどん
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】「香川一福」監修。旨みとコクがある明太クリームとモチっと食感のうどんを組み合わせた。相性のよい海苔を使用し、明太クリームと麺の一体感も味わえる。
◆すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば
【商品名】すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば
【発売日】2026年5月19日
【発売地域】全国
【内容】「すず鬼」監修。醤油のキレ味をきかせたスープに、ニンニクのトッピングで食べ応えしっかりのまぜそば。ブラックペッパーも効かせた、満足の一杯となっている。
◆麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん
【商品名】麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん
【発売日】2026年5月19日【発売地域】全国
【内容】「麺屋こころ」監修。醤油ベースのスープにニンニクと魚粉が効いてやみつきになる一杯。具材には肉そぼろ、きゅうり、青ねぎ、ニンニク、ニラもやしが使用されている。
◆冷し中華
【商品名】冷し中華
【発売日】2026年5月12日
【発売地域】全国
【内容】小麦の風味と口あたりの良さが特長の中華麺に、醤油や酢の味のバランスにこだわったごま油の風味豊かなスープを合わせた。チャーシュー・きゅうり・錦糸卵・紅しょうがなど彩りの良い具材をのせた、定番の冷し中華となっている。
◆冷したぬきうどん／冷しぶっかけうどん／三種具材の冷しうどん
【商品名】冷したぬきうどん／冷しぶっかけうどん／三種具材の冷しうどん
【発売日】2026年5月19日
【発売地域】全国
【内容】だしのきいたつゆに、粘りとつるみのあるうどんを合わせた。揚げ玉・大根おろし・わかめ・きゅうりをのせた定番の冷しうどんとなっている。
◆冷しとろろそば
【商品名】冷しとろろそば
【発売日】2026年5月26日
【発売地域】全国
【内容】歯切れよく風味も良いそばに、だしのきいたつゆを合わせた。大和芋を配合したとろろ芋、ねぎのほか、小袋のわさび、刻みのりが添付されている。
【Not Sponsored 記事】