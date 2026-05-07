水回りの汚れやにおいを抑える、家事ラクのアイデアを紹介します。教えてくれたのはクリンネスト1級のあゆみさん。100円ショップで手に入るアイテムを取り入れながら掃除のルーティンを見直すことで、忙しい人でも簡単に水回り掃除の手間を減らすことができるそうです。今回は3つの工夫を伺いました。1：水回りのキレイを保つ小さなルーティン水回りの掃除、週末に洗剤を大量に使ってゴシゴシと掃除する「大仕事」になっていません