手頃な価格で本格スイーツが楽しめるシャトレーゼ。中でも抹茶シリーズは、宇治抹茶や八女抹茶など素材にこだわった本格派がそろっているのが魅力です。100円台〜でもしっかり濃い味わいが楽しめるのも人気の理由。今回は、抹茶好きにぜひチェックしてほしい3品を紹介します。濃さ・和感・食べ応えどれも抜群！●なんばんショコラサンド 八女産抹茶（194円）軽い食感のサブレに、抹茶チョコをサンドした焼き菓子。八女産抹茶ならで