【その他の画像・動画等を元記事で観る】 二宮和也とチョコレートプラネットがMCをつとめる『ニノチョコマッチ』が5月6日20時54分から放送される。 ■二宮＆チョコプラ両MCによる白熱のプレゼンにも注目 本番組は、二宮和也とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務め、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。昨年9月と12月