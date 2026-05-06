これから服を新調するなら、春・夏らしく爽やかな印象を与える「ブルー」が狙い目かも。今回は【ハニーズ】から、ミドル世代にぴったりの「ブルートップス」をピックアップしてお届けします。大人コーデが上品に華やぎ、きちんと見えも狙えるカーディガンやブラウスは、オンにもオフにも幅広く活躍しそうです。 上品さもきちんと感も備わったシアーカーデ 【ハニーズ】