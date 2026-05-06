[5.6 J1百年構想リーグ WEST第15節](アイスタ)※13:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 5 北爪健吾DF 25 マテウス・ブルネッティDF 28 吉田豊DF 51 住吉ジェラニレショーンMF 6 宇野禅斗MF 10 マテウス・ブエノMF 47 嶋本悠大FW 9 オ・セフンFW 11 中原輝FW 38 高橋利樹控えGK 1 沖悠哉DF 4 蓮川壮大DF 15 本多勇喜MF 7 カピシャーバMF 17 弓場将輝MF 81 小塚和季MF 97 大畑凜生FW 23