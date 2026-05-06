スキマ時間を学びの時間に。通勤や家事をしながら聴くうちに、気づけば知識が増えていくのが楽しい。? サイエントーク日常に潜む科学現象や科学の歴史、個性豊かな研究者のストーリーなど、学校では教わらなかった科学の魅力をトーク。「氷はなぜ水に浮く？」「質量はなぜ存在するの？」など、身近なテーマも深掘りし、不思議な現象への理解を高めてくれる。エンタメ感覚で科学を学べる、知的好奇心をくすぐる内容だ。https://scie