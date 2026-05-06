マッシュスタイルラボが運営するレディースブランド「SNIDEL（スナイデル）」は4月27日、女優の山下美月さんが着こなす夏コレクション「SNIDEL SUMMER COLLECTION」を公開。オフィシャルオンラインストア、およびECデパートメントストアのUSAGI ONLINE（ウサギオンライン）、MASH STOREアプリにてWEB先行販売を開始しました。●SNIDEL公式ホームページ：https://snidel.com/●USAGI ONLINE：https://usagi-online.com/●MASH STORE