自然を感じさせるグリーンは、空間に穏やかなアクセントを添えるカラー。インテリアからステーショナリーまで、日常にさりげない彩りをもたらすアイテムをセレクト。? さらさらと落ちる砂が癒しのひとときを演出インテリアに自然と馴染む、シンプルなフォルムのガラス製砂時計。ミニチュア〜Lサイズの全4サイズ展開で、写真のSサイズは約3分の計測が可能。カラーや形も多彩に揃う。 \770（ハイタイド）? 自分らしく、ノートをカス