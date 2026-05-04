楽ちんさを優先して、ついスニーカーばかり履いてしまう……というミドル世代におすすめしたいのは、シンプルで合わせやすい「バレエシューズ」。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人に似合うデザインをご紹介。いつものコーデを更新したい人は、ぜひ取り入れてみて。 大人コーデになじむスエードシューズ 【ZARA】「スエードバレリーナシューズ」\8,990（税