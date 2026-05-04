「とりあえずスニーカー履く」はもう卒業！【ZARA】40・50代に似合う♡「バレエシューズ」

楽ちんさを優先して、ついスニーカーばかり履いてしまう……というミドル世代におすすめしたいのは、シンプルで合わせやすい「バレエシューズ」。今回は【ZARA（ザラ）】から、大人に似合うデザインをご紹介。いつものコーデを更新したい人は、ぜひ取り入れてみて。

大人コーデになじむスエードシューズ

【ZARA】「スエードバレリーナシューズ」\8,990（税込）

高級感のあるスエード素材で、上品な大人コーデにふさわしいバレエシューズ。ストラップ付きなので、足にフィットしやすいのも魅力です。柔らかなサンドブラウンカラーで、あらゆるカラーと好相性。ブルージーンズと合わせたカジュアルコーデや、ワンピースコーデなどさまざまな着こなしで活躍する予感です。

大人の甘さを楽しめるレザーシューズ

【ZARA】「リミテッドエディション リボン付きレザーバレエシューズ」\15,990（税込）

リボン付きの可愛らしいバレエシューズを、リッチな光沢感のあるスムースレザーで仕上げた一足。清楚なエクリュカラーは、初夏から夏の着こなしにマッチ。女性らしいコーデにもジーンズコーデにも合わせやすく、つい出番が多くなりそうです。

※すべての商品情報・画像はZARA出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M