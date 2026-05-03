ゴールデンウィーク真っただ中。県内各地で開かれたイベントは多くの人でにぎわいました。【由比桜えびまつり】静岡市清水区の由比漁港では、桜えびまつりが開かれました。ゴールデンウィーク中とあって県内外から多くの来場者が訪れ、朝早くから列を作っていました。午前8時の販売開始とともに「サクラエビのかき揚げ」が飛ぶように売れていきます。買ってすぐ揚げたてのかき揚げにかぶりつく親子も…。