気温も湿度も上がり始めるこれからの季節、服には “快適さ” と “オシャレ見え” の両立を気にしたいところ。そこで頼りになるのが【ワークマン】の「機能性アイテム」です。さらっとした着心地が期待できる上品トップスや、ひんやり素材で心地よく穿けそうなデニムスカートなど、これから初夏まで活躍するアイテムが豊富に揃っています。シンプルながらもサマになる、そんな50代の毎日服として取り入れやすいライン