まるで隠れ家みたい…！ムーミンの「お片づけツール」が登場しました♪（写真）めちゃかわいいお片付けツール『ライフスタイルツール ムーミンやしき』ロフトで先行販売された、ナカバヤシ株式会社が手がける紙箱型収納用品「LIFESTYLE TOOL」シリーズのひとつ『ライフスタイルツール ムーミンやしき』。グッドデザイン賞も受賞した人気のツールなんです！今回はそのかわいさと実用性の両方に着目して、詳しくご紹介します。『ライ