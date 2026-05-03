【ムーミン新商品】めちゃかわいいお片付けツールで、デスクの整理整頓がはかどりそう♪

まるで隠れ家みたい…！ムーミンの「お片づけツール」が登場しました♪

（写真）めちゃかわいいお片付けツール『ライフスタイルツール ムーミンやしき』

ロフトで先行販売された、ナカバヤシ株式会社が手がける紙箱型収納用品「LIFESTYLE TOOL」シリーズのひとつ『ライフスタイルツール ムーミンやしき』。

グッドデザイン賞も受賞した人気のツールなんです！

今回はそのかわいさと実用性の両方に着目して、詳しくご紹介します。

『ライフスタイルツール ムーミンやしき』ってどんな商品？

【ムーミン新商品「ライフスタイルツール ムーミンやしき」】文具・工具・裁縫道具などの収納に

紙箱型収納用品「ライフスタイルツール」は、デスク上や本棚などのインテリアに馴染みやすいシンプルなデザインが魅力の収納シリーズです。

本体内部に深さや幅が異なるポケットが複数あり、文房具やコスメ、救急用品などの小物をまとめて収納できるすぐれもの。

『ライフスタイルツール ムーミンやしき』は、箱の外側も内側もムーミンの物語でも象徴的な「ムーミンやしき」をモチーフに、まるごとムーミンの世界観が楽しめる商品となりました。

ムーミンやしきには、ムーミンやリトルミイ、スナフキンをはじめ、ムーミンの仲間たちが勢ぞろい♪

おやつをたべたり、おめかししたり。そんなキャラクターたちの暮らしぶりが垣間見えるようなひとつひとつのデザインに、思わずキュンとしてしまいます…！

内側のポケットの中や、箱の小窓からも誰かが顔を覗かせるかも…？こんな遊び心にも思わずときめいちゃう…！

使わない時は内蔵されている磁石でしっかりと箱を閉じ、中身もすっきり隠せます。本体を閉じた状態で持ち運びも可能なので、フリーアドレスでの移動などにも活用できそう。

ラインナップは、コンパクトな「ボックス」タイプと、本棚などに収納できるB5サイズの「ファイル」タイプの2種類！

どちらもかわいくて機能的〜！デスクや身の回りの整理整頓も捗りそうですね。

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商品は全国のロフト及びロフトネットストアなど取扱店にて順次発売中です。

置いてあるだけでもとってもかわいい、心ときめく『ライフスタイルツール ムーミンやしき』。ムーミンたちと一緒に“暮らす”ような気分で、毎日の整理整頓も楽しんでくださいね♪

※価格はすべて税込みです。

※画像は商品使用イメージです。小物は付属されません。