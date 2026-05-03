365日、2匹の兄妹ねこに振り回されっぱなし！ねこ初心者・長谷川ろくさんが、翻弄されつつも幸せいっぱいな日々を綴る注目のコミックエッセイ『こねこのドレイ』。一度ハマれば抜け出せない、最高に心地いい「ドレイ生活」の模様を、厳選エピソードと共にお届けします！ 【漫画】「思わずしみじみ」ボロボロのキャットタワーに感じる猫兄妹の成長（全13枚） 多頭飼い歴8年、飽きることのない「騒がしい日常」 一人