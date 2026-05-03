アイラインは、黒だと強すぎて老けて見える気がするし、ブラウンにすると、今度はぼやけて頼りない。そんなふうに感じていませんか？現在49歳の筆者自身も、アイライナーの老け見え問題は、色選びと描き方の問題だと思っていました。けれど、実際は線の「濃さ」そのものが、目元の印象を重くしていたのです。それに気づいたのは、キャンメイクの新作アイライナーがきっかけでした。◆抜け感がないと、一気に老けて見える目を大