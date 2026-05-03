日常生活で使う機会はあまりないけれど、知ってるとちょっと自慢できる！そんな常識漢字を今回ご紹介します。社会人の多くが間違えてしまうこの漢字、あなたは読めるかな？「励行」はなんて読む？「励行」という漢字を見たことはありますか？「早寝早起きを励行する」というように使います。いったい、「励行」はなんと読むのでしょうか。正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は、「れ