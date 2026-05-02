5月2日、東京競馬場で行われた9R・是政ステークス（4歳上3勝クラス・ダ2100m）は、D.レーン騎乗の2番人気、リアライズカミオン（牡4・美浦・堀宣行）が勝利した。ハナ差の2着にギュルヴィ（牡4・栗東・大久保龍志）、3着に1番人気のアカデミア（牡4・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは2:09.3（稍重）。【東京6R】断然人気ノクターンが完勝…ルメールの手綱さばき際立つ三つ巴の攻防を制すD.レーン騎乗の2番人気、リアラ