5月2日、東京競馬場で行われた9R・是政ステークス（4歳上3勝クラス・ダ2100m）は、D.レーン騎乗の2番人気、リアライズカミオン（牡4・美浦・堀宣行）が勝利した。ハナ差の2着にギュルヴィ（牡4・栗東・大久保龍志）、3着に1番人気のアカデミア（牡4・栗東・杉山晴紀）が入った。勝ちタイムは2:09.3（稍重）。

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三つ巴の攻防を制す

D.レーン騎乗の2番人気、リアライズカミオンがゴール寸前で差し切り、オープン入りを果たした。直線では逃げ粘るギュルヴィを、1番人気アカデミアとともに追い詰める三つ巴の展開。各馬が譲らぬ攻防を繰り広げた。ゴール前ではギュルヴィが押し切るかに見えたが、最後のひと伸びでリアライズカミオンが差し切り。ハナ差で競り勝つ勝負強さを見せた。同馬は2023年セレクトセールで1億7000万円（税別）で取引された素質馬。接戦をものにし、オープンの舞台へ駒を進めた。

リアライズカミオン 6戦4勝

（牡4・美浦・堀宣行）

父：American Pharoah

母：スパイスドパーフェクション

母父：Smiling Tiger

馬主：今福洋介

生産者：追分ファーム