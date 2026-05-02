ガチな各国料理が楽しめるディープなエリア。扉の向こうには、めくるめく世界が待っている?!京味居珍しい羊料理がたくさん！ まるで北京の料理屋みたい北京出身のご夫婦が営む北京料理のお店は、昔ながらの羊料理が大充実！ 炒めたり、焼いたり、茹でたりなど、なかなか日本では食べられないメニューがたくさん。お客さんは日本人と中国人が半々くらい。中国語話者が多く、食事中「ここは中国?!」という錯覚に陥るほど、現地感が。