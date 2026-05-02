【長者町＆末吉町エリア】ガチな各国料理が楽しめる横浜のディープなエリア

ガチな各国料理が楽しめるディープなエリア。扉の向こうには、めくるめく世界が待っている?!

京味居

珍しい羊料理がたくさん！ まるで北京の料理屋みたい

北京出身のご夫婦が営む北京料理のお店は、昔ながらの羊料理が大充実！ 炒めたり、焼いたり、茹でたりなど、なかなか日本では食べられないメニューがたくさん。お客さんは日本人と中国人が半々くらい。中国語話者が多く、食事中「ここは中国?!」という錯覚に陥るほど、現地感が。ちょっとした海外旅行気分でどうぞ。

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京味居

横浜市中区長者町9-154長者町第三共同ビル1F TEL. 045-241-0818 17:00〜23:00 火曜休

J’s STORE

シェフはタイ東北部出身、深夜営業の本格タイ料理

実は末吉町は、名タイ料理店が多数軒を連ねるエリア。その中でもこちらは評判が高く、おなじみのメニューから珍しいイサーン（東北）料理までとにかくメニューが豊富。15年ほど前にタイ食材の店として開店、お弁当を作って販売したら大好評で、請われてレストランを作ったのだとか。あれこれ食べたくなること間違いなしなので、ぜひ大人数で！

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J's STORE

横浜市中区末吉町1-23-1F TEL. 045-241-1709 10:30〜翌2:00 木曜休