ピザチェーンの「ピザハット」は、2026年5月1日から10日までの期間限定で、対象のピザやサイドメニューをお得に買える「GW（ゴールデンウィーク）キャンペーン」を開催しています（一部店舗を除く）。連休中の大変な食事にうれしいお得キャンペーン何かと忙しいGW中の食事にぴったりのお得なキャンペーンがピザハットで開催中です。5月1日から10日までのキャンペーン期間中は、持ち帰り限定で2枚目のピザが無料に、配達でも2枚目の