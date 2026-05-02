筆者の話です。帰省した息子夫婦との時間で、よかれと思って続けていたことがありました。ある出来事をきっかけに、その気遣いの意味に気づくことになります。 座ってていい 「いいから座っていて」息子夫婦が帰省したとき、私はいつもそう声をかけて、お嫁さんを台所に立たせないようにしていました。せっかく来てくれているのだから、ゆっくりしてほしい。そんな思いから、そうするのが当たり前になっていました。 「手