1日朝、仙北市田沢湖生保内で火事がありました。火元の1人暮らしの男性にけがはありませんでした。仙北警察署の調べによりますと、出火したのは仙北市生保内字武蔵野の72歳の男性の住宅です。1日午前7時半ごろ、付近の住民が火元から火が上がっているのに気づき、消防に通報しました。火は通報から約30分後の午前8時過ぎに消し止められました。火元の男性は1人暮らしで、けがはないということです。警察などが出火原因などを調べて