「銀座コージーコーナー」は、5月11日（月）から6月25日（木）頃までの期間限定で、『スター・ウォーズ』シリーズの世界観を表現したスイーツを、全国の店舗で発売する。【写真】瞳がうるうるで愛らしい！グローグーのチョコケーキ■予約可能今回登場するのは、『スター・ウォーズ』に登場するキャラクターをケデザインしたアソートBOX、1人用ケーキ、焼き菓子セットの全3品。「＜スター・ウォーズ＞コレクション」は、「