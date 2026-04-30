今回、Ray WEB編集部は恋人の浮気について読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公・澄人には可愛い彼女がいるのですが……？澄人が買い物に行くと、男性らしき人と歩く桃の姿が……。彼女は友だちと遊びに行ったはずです。彼は桃にこのことを問い詰めて……？原案：Ray WEB編集部作画：70もるライター Ray WEB編集部あわせて読みたい💖【後編】「友だちと遊んでくる」と言っていた彼女が、男といるところを目撃。そし