今回は、不倫疑惑のある夫に急に迫られたエピソードを紹介します。夫が不倫しているかもと思い、モヤモヤしていたところ…「スーパーで店長をしている夫とは結婚して数年たちます。そんなある日、夫の不倫疑惑が生じました。というのも夫が職場のスーパーで、50代ぐらいの女性とやたら親しそうにしていたからです。夫の不倫疑惑が頭から離れず、モヤモヤする毎日を過ごしていましたが、そんなある日の夜、夫に急に迫られてゾッとし