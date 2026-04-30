大人が食べているもの、飲んでいるものに子どもって興味を示しますよね。けれどコーヒーに関しては、カフェインの覚醒作用を考えると子どもに与えたくないパパやママも多いんじゃないでしょうか。そこでご紹介したいのが、カフェインレスの「UCCミルクコーヒー パウダータイプ」。編集部に商品が送られてきたので、親子で飲んだリアルな感想などをレポートします！【飲んだ感想は…？】茶・白・赤の3色が印象的な世界初の缶コーヒ