ファッション通販サイトを運営するdazzyは4月7日、SNS総フォロワー1,890万人超を誇る三上悠亜さんがプロデュースするナイトブラブランド「Mieloa（ミエロア）」より、サイズ展開にこだわった新作ナイトブラを公式オンラインストアにて販売開始しました。バストケア初心者でも手軽に始められるナイトブラを、飽くなき探求心を持つ三上悠亜さんがこだわり抜いてプロデュース。フィット感を重視し、幅広いサイズ展開で一人ひとりに寄