トイレ掃除の際にやってはいけない行為や正しい掃除の仕方について、TOTOの公式インスタグラムアカウントが紹介しています。【要注意】「えっ…便器が壊れる！？」これがトイレ掃除のNG行為です！公式アカウントは「いつでも清潔にしておきたいトイレ…「やってはいけないこと」と「正しい方法」を徹底解説」と投稿。その上で「洗剤の種類次第ではトイレを傷つけてしまうことも…？便座やふたなど、部位ごとのお掃除方法も