パートで働く妻が社会保険に加入することになりそうなとき、「扶養のままの方が得なのでは」と悩む方は多いのではないでしょうか。 社会保険に入ると保険料の負担が増える一方で、将来の年金や医療の保障が手厚くなるという特徴があります。ただし、実際にどのくらい負担が増え、どの程度のメリットがあるのかは分かりにくい部分もあります。 本記事では、扶養内との違いを整理しながら、保険料と将来の保障が