加藤清史郎主演ドラマ『スピナーベイト』が、6月よりフジテレビ（関東ローカル）で放送されることが決定。あわせてキービジュアル第1弾と場面写真が公開された。 参考：『オッドタクシー』は愛憎渦巻く作品に？此元和津也が語る、“脚本家”としての矜持 本作は、漫画『セトウツミ』やアニメ『オッドタクシー』のオリジナル脚本、『シナントロープ』『ホウセンカ』の原作・脚本などを