第30回手筭治虫文化賞の受賞作品が27日、発表されました。年間を通じて最も優れた作品に贈られる「マンガ大賞」は、児島青さんの『本なら売るほど』が受賞しました。『手筭治虫文化賞』は、日本のマンガ文化の発展、向上に大きな役割を果たした手筭治虫さんの業績を記念し、手筭さんの志を継いでマンガ文化の健全な発展に寄与することを目的に、1997年に創設されました。日本国内で刊行・発表されたマンガ