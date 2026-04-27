4月16日、14年ぶりに営業運転に移行した柏崎刈羽原発6号機。赤沢経済産業大臣が25日、視察に訪れ「安全性を追求する現場の姿勢を確認できた」と評価しました。25日、柏崎刈羽原発を訪れた赤沢亮正経済産業大臣。【赤沢亮正 経済産業大臣】「再稼働した6号機の状況などを視察させていただきたい」およそ14年ぶりに営業運転に移行した柏崎刈羽原発6号機。2011年の福島第一原発事故以降、現職の経済産業大臣が柏崎刈羽原発を訪れるの