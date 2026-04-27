昨年末のフィギュアスケート全日本選手権アイスダンスで４位となった紀平梨花のプライベートショットが話題だ。２７日にインスタグラムで「３月〜４月のいろいろ」とつづると、写真複数枚をアップ。オフショル姿のショットや、氷上で練習をしている姿、トレーニング姿など、さまざまな写真が公開された。色々な表情を見せるこの投稿にファンからは「お疲れ様です！梨花ちゃんいつも素敵で洋服も可愛いですー」「充実していて