27日午後、柏崎市の市街地にある銀行にカモシカが侵入しました。カモシカは建物の中におよそ3時間にわたりいましたが、その後、麻酔を使って捕獲されました。市街地で起きた突然の出来事に現場は一時騒然となりました。 建物の中からじっと外を見つめている動物…「カモシカ」です。現場は柏崎市駅前の第四北越銀行柏崎支店です。警察によりますと27日正午過ぎ、行員から「行内にカモシカが入ってきた」と通報がありました。