【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ショートムービープラットフォーム「TikTok（ティックトック）」は、Apple Musicと連携した新機能「リスニングパーティー（Listening Party）」（以下、リスニングパーティー）を日本で初展開。その第1弾アーティストに大森元貴が決定した。 ■大森元貴本人が「リスニングパーティー」内のチャットに参加 「リス