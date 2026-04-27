フリーアナウンサーとして活躍する近藤サトさん（57）が男性用の着物姿を披露し、注目を集めています。【写真】近藤サトさん男性用の着物姿が話題に（実際の写真）近藤さんは4月25日、東京・池上實相寺で開かれた朗読イベントに男性向けの黒紋付きにはかま姿で出演。着心地について「黒紋付に馬乗袴。女物の帯より格段に声を出しやすいんです」と伝え、「洋服もユニセックスが自然なように、男袴の美しさ、着心地を女性に