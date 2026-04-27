昨季までDeNAでプレー…新天地では今季2登板で防御率1.64米独立リーグのロングアイランド・ダックスに所属するトレバー・バウアー投手が26日（日本時間27日）、アトランティックリーグのランカスター・ストーマーズ戦でノーヒットノーランを達成した。球団公式X（旧ツイッター）が「ダックス史上3人目のノーノー！」と伝えた。それによれば、7回制で84球のうちストライクが54球。歩かせたのはわずか1人で、7三振を奪う内容だっ