タレントの犬嶋英沙さん（26）の近影に注目が集まっている。【写真】金髪→黒髪ボブでイメージがかなり変わった犬嶋英沙さん犬嶋さんは、お笑いトリオ「安田大サーカス」のクロちゃんがMCを務めるボートレース番組「ときめきファンファーレ」（ABEMA TV）にたびたび出演。これまでは明るい髪色が印象的だったが、クロちゃんのXの投稿に、3月20日の番組のオフショットとして登場した際には黒髪ボブへ変化しており、ギャップの大きい