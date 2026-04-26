義実家との距離感は、ママたちにとって悩ましい問題ではないでしょうか。とくに義きょうだいが実家に頻繁に出入りしているのを見ると、「それって普通なの？」と戸惑うこともあるかもしれません。あるママから、こんな相談が寄せられました。『義妹が実家依存な気がします。義実家に、義妹（子ども1歳で妊娠初期）が、自分の家ができるまで約半年間ずっといるそうです。しかも住民票を義実家に戻したそう。旦那さんはひとりで、元