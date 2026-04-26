グラビアアイドル・十味が、20日に発売された「週刊プレイボーイ」最新号で表紙＆巻頭に登場した。 【写真】チラッこれも「視線誘導」 表紙に登場するのは約4年半ぶり。自身のSNSにも画像を掲載し「5年越しの週プレ、大放出なのでこの機会にぜひ」と喜んだ。撮影は鹿児島・与論島で行った。水色衣装の画像とともに「ヨロンブルーすっごく綺麗だったよ行ったことある人いる？」と問いかけ、さらに「今回はち