スコルジャ監督「前線の選手が背後に抜ける判断をしてくれましたが…」浦和レッズは4月25日のJ1百年構想リーグ第12節で横浜F・マリノスに2-3で競り負けた。約1か月半にわたり勝利から見放されてPK負け2つを含む“7連敗”となったなか、ボール保持と背後狙いの相反する要素が改善点として同時に指摘される難しい状態にある。浦和は開幕5試合で勝ち点10と悪くないスタートを切ったが、3月14日の第6節東京ヴェルディ戦からの7試合