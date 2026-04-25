25日のテレビ大阪『大阪おっさんぽ』（後7：54〜※関西ローカル）では、メッセンジャーの黒田有、武田真治、ケンドーコバヤシが出演する。【番組カット】”カツアゲ”された場所を明かすケンドーコバヤシ今回の舞台は、大阪・駒川〜長居エリア。にぎやかな商店街が並び、今も下町情緒が残る活気ある街で、駒川はケンコバの地元でもある。ロケは、大阪三大商店街のひとつ、駒川商店街からスタート。小学1年生頃からこの近所