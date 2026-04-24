株式会社コナミデジタルエンタテインメントは24日、隠しコマンドとしておなじみの「↑↑↓↓←→←→BA」が4月25日に40周年を迎えることを記念し、本日「↑↑↓↓←→←→BA」特別サイトを公開した。【画像】懐かしい隠しコマンド！「↑↑↓↓←→←→BA」イメージのTシャツ「↑↑↓↓←→←→BA」は、ゲームファン以外にも広く知られる隠しコマンドで、1986年4月25日に発売されたファミリーコンピュータ（以下FC）『グラディ