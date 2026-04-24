進学塾の栄光ゼミナールはこのほど、今春、私立・国立中学校を受験した受験生263人とその保護者371人を対象に、中学受験についてのアンケートを実施、結果を公表した。 【調査結果】「精神的な支え」としての父は…先生、母、友達に続く４番手 最初に中学受験をしようと考えた人を尋ねたところ、49.9％の保護者が「母」と回答した。次いで「子ども本人」が28.0％、「父」が21.3％だった。最初に「母」が中学受験