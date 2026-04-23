【拡張パック「波動ビート」】 4月28日10時 実装 ポケモンは、Android/iOS用カードゲーム「Pokémon Trading Card Game Pocket（以下：ポケポケ）」において、新拡張パック「波動ビート」を4月28日10時に実装する。 【【公式】『ポケポケ』拡張パック「波動ビート」】 「波動ビート」は、メガルカリオやメガジュカインをはじめ、バトルをテー