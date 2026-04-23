ワゴンでも秀でた動的能力はそのままBMW M3のステーションワゴンというアイデアは、以前から存在していたようだが、実現までには長い時間が必要だった。果たして、G80型で叶うこととなったが、サルーンが宿す出色の動的能力はそのままに、素晴らしいMモデルへ仕上がっている。【画像】家族や荷物と一緒に走れるスーパーワゴンM3 ツーリングサルーンのM3とM4も全114枚ベースの仕様でも、屈指の高性能ファミリーワゴンといえる